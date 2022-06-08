Неаполь, Италия, , 22:27 — REGNUM 35-летний нападающий «Наполи» и сборной Бельгии по футболу Дрис Мертенс может бесплатно перейти в римскую «Рому». По информации итальянских СМИ, «Рома» готова платить бельгийскому нападающему 3,5 миллиона евро за сезон.

Дрис Мертенс Www.sscnapoli.it

Текущее соглашение Мертенса с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. За «Наполи» бельгиец выступает с 1 июля 2013 года после перехода из ПСВ за 9,48 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Дрис Мертенс принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.