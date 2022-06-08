Апатиты, Мурманская область, , 22:27 — REGNUM Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Апатиты Мурманской области Сергей Кривовичев избран академиком Российской академии наук (РАН). Он стал первым в современной России академиком в священном сане, сообщает пресс-служба Мурманской епархии.

Здание РАН. Москва Nataliya Sadovskaya

Священник-ученый Сергий Кривовичев является специалистом в области геохимии, минералогии и кристаллографии. На сегодня он — автор более 850 научных работ, из которых более 550 статей, 8 монографий и 4 патента.

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