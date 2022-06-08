Рим, 8 июня, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Депутаты итальянской партии «Альтернатива» внесли в парламент проект закона о запрете поставок в Киев летального оружия, заявила 8 июня представитель партии Эмануэла Корда.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Она отметила, что если две крупные входящие в правящую коалицию партии (популисты и «Лига» Маттео Сальвини) действительно выступают против новых поставок оружия в Киев, как они это утверждают, то у них есть возможность перейти от слов к делу, поддержав указанный законопроект.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».