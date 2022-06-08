Бухарест, , 22:25 — REGNUM В Румынии бывшим заключенным гражданам, отбывавшим наказание за уголовные преступления, отныне запрещено выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом 8 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Уголовные татуировки

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на пленарном заседании Палаты депутатов (нижней палаты) парламента страны. За новый документ проголосовали 223 народных избранников, против — 1.

«Румынское общество заявило о своем нежелании видеть у руля власти людей с уголовным прошлым», — резюмировал один из авторов указанного документа, депутат от партии «Союз спасения Румынии» Стелиан Ион.

Другой информации нет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года.

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