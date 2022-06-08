Бухарест, 8 июня 2022, 22:25 — REGNUM В Румынии бывшим заключенным гражданам, отбывавшим наказание за уголовные преступления, отныне запрещено выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом 8 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на пленарном заседании Палаты депутатов (нижней палаты) парламента страны. За новый документ проголосовали 223 народных избранников, против — 1.
«Румынское общество заявило о своем нежелании видеть у руля власти людей с уголовным прошлым», — резюмировал один из авторов указанного документа, депутат от партии «Союз спасения Румынии» Стелиан Ион.
Другой информации нет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года.
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