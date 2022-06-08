Армения, 9 апреля, 2014, 20:08 — ИА Регнум. Для того, чтобы осуществить смену власти в Армении в апреле 2013 года, не было необходимой критической массы, а для продолжения движения - соответствующих финансовых средств. Об этом заявил 9 апреля на площади "Свободы" в Ереване председатель армянской оппозиционной партии "Наследие", экс-кандидат в президенты Армении Раффи Ованнисян , передает корреспондент ИА REGNUM.

Ованнисян попросил прощения у всех тех, кого разочаровал после президентских выборов 2013 года, когда в день инаугурации президента Сержа Саргсяна в центре Еревана между сторонниками лидера "Наследия" и полицейскими произошли столкновения.

"Хочу, чтобы вы все знали, в тот день наши действия не дали бы результата, и пролилась бы кровь. Там были провокаторы. Я не был готов допустить кровопролития с перспективой хаоса. Один хотел крови, другой - должности, и я не виню никого", - подчеркнул он.

Напомним, что 9 апреля 2013 года в Ереване состоялись митинги и шествия в знак протеста сторонников оппозиционной партии "Наследие" во главе с Раффи Ованнисяном, приуроченные к инаугурации переизбранного на второй срок президента Армении Сержа Саргсяна. Набравший на выборах 36,7% голосов избирателей Ованнисян не признал итоги прошедших президентских выборов, в результате которых одержал победу Серж Саргсян, и объявил себя "избранным президентом".