Рим, , 22:19 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная партия Италии «Братья Италии» занимает «очень воинственную позицию», поскольку тесно связано с военно-промышленным лобби, заявил 8 июня лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Governo.it

В феврале-марте 2022 года поставки оружия в Киев поддерживали все основные партии Италии, как входящие в правящую коалицию (в том числе популисты), так и оппозиционные, теперь же популисты и «Лига» Маттео Сальвини считают, что проблему решат не поставки оружия, а переговоры.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».