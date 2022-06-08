Донецк, 8 июня, 2022, 22:18 — ИА Регнум. У нового председателя правительства ДНР Виталия Хоценко есть большой опыт работы, руководство республики рассчитывает на его эффективность, заявил 8 июня глава ДНР Денис Пушилин, передаёт «Россия 24».

Лидерыроссии.рф Финал конкурса «Лидеры России»

Денис Пушилин «Он может сейчас выстроить в новых конфигурациях, в новых реалиях уже эффективную работу правительства в целом».

Напомним, Хоценко 8 июня назначен новым главой правительства ДНР. Он окончил МГУ по специальности «Социология», Сингапурский институт маркетинга по специальности «Бизнес-менеджмент» и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).

Затем окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ. Работал в «Ямал-Регион», в органах государственной власти ЯНАО, с 2013 года — министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

В 2019 года назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.

Стоит отметить, что Хоценко является выпускником четвертого потока в «школе губернаторов» и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.

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