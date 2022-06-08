Москва, 8 июня, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Запад теряет позиции центра мировой экономической системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

На фоне развивающегося в мире продовольственного кризиса процесс этот лишь ускорился. Введя санкции против России, Запад в большей степени навредил себе, чем Москве, и сейчас рискует столкнуться с серьезными проблемами, считает эксперт.

«Западу будет непросто, потому что он теряет значение ядра мировой системы и локомотива экономического роста. Он должен разбирать проблемы, которые он сам создает и от которых получают выгоду другие экономики, прежде всего экономики с большим вывозом продовольствия, энергоресурсов», — сказал Колташов.