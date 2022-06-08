Женева, Швейцария, , 22:13 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о выявлении у детей более чем 700 случаев гепатита неизвестного происхождения, заявил 8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Стоит отметить, что эти случаи Гебрейесус назвал «вероятными».

«ВОЗ продолжает мониторинг сообщений о гепатите неизвестного происхождения у детей. Из 34 стран поступили сведения о более чем 700 вероятных случаях, и ещё по 112 случаям ведётся расследование», — заявил глава ВОЗ.

При этом он заявил, что в ряде случаев пациентам потребовалась трансплантация печени, а несколько из них погибли.

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