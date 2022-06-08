Турин, Италия, , 22:10 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Sky Sports Italia, руководство туринского «Ювентуса» отказалось от подписания контракта с 34-летним атакующим полузащитником сборной Аргентины Анхелем Ди Марией, выступавшим последние семь лет за «Пари Сен-Жермен».

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария склонен к переходу в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Футболист планирует подписать с «сине-гранатовыми» однолетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также полузащитник получил две желтые карточки.