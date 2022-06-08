Мадрид, 8 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Как сообщает президент «Хетафе» Анхель Торрес, мадридский «Реал» предложил клубу подписать 32-летнего нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Steindy Гарет Бэйл

«Нам предложили Бэйла. Я говорил с его агентом», — заявил президент испанского клуба Анхель Торрес.

Ранее мадридский объявил об уходе валлийского нападающего после завершения сезона на правах свободного агента. Соглашение Бэйла со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл принял участие в семи матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Суммарно на поле валлиец провел 291 минуту.

Ранее сообщалось, что от подписания Гарета Бэйла отказался лондонский «Тоттенхэм». Главным претендентом на нападающего является «Кардифф Сити».