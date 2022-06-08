Нарьян-Мар, 8 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре сегодня, 8 июня, завершился отопительный сезон, сообщает городская администрация.

Adm-nao.ru Нарьян-Мар. НАО

«Традиционно в летнее время во все дома и учреждения города прекращается централизованная подача тепловой энергии для подготовки системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду», — отметили в мэрии.

Отметим, что в этом году в Нарьян-Маре прекратили подавать раньше обычного — в 2 021 году отопительный сезон в столице НАО завершился 15 июня, в 2 020 году — 6 июля, в 2 019 – 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году властям Архангельска пришлось возобновить отопительный сезон из-за внезапно вернувшихся холодов.