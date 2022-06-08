Рим, 8 июня, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Руководители парламентского комитета по безопасности Италии 8 июня подтвердили существование так называемых «списков путинистов», передают национальные СМИ.

Италия

Списки составлял входящий в структуру аппарата премьер-министра Департамент информационной безопасности.

Формальной причиной для составления таких перечней было противодействие «дезинформации», которую предположительно должны были распространять предполагаемые «путинисты».