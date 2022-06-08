8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:36 — REGNUM Новость о демонстрации готовности США и Южной Кореи ответить на потенциальные ядерные испытания КНДР вызвала бурную реакцию американских иентрнет-пользователей.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Военно-воздушные силы Южной Кореи и США 7 июня сообща подняли в воздух над Жёлтым морем 20 боевых самолётов, что стало ответом на ракетные пуски КНДР. В воздух были подняты 16 южнокорейских самолётов, в том числе F-35A, F-15K и KF-16, а также четыре американских истребителя F-16.

Данная операция была проведена через день после того, как США и Южная Корея запустили восемь баллистических ракет класса «земля-земля» в сторону Японского моря в ответ на ракетные испытания КНДР.

«Южная Корея и США продемонстрировали способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.

Американцы бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне нравится, что ООН тоже пригрозила быстро ответить на любые провокации. Я вас умоляю, ООН никогда не реагировала быстро ни на что, кроме объявления об обеде», — пишет notime4bs251.

Флаг ООН

«Лидер КНДР просто злится, потому что он потратил десятилетия на планирование уничтожения Америки, а Байден смог сделать это за 18 месяцев», — шутит perogi007.

«Все эти угрозы — пустые слова. Говорите что хотите о Трампе, но наши враги уважали и боялись его из-за его силы и непредсказуемости», — считает thefishguy.

«Все, кажется, забывают, что Макартур разгромил северокорейскую армию в течение шести месяцев после начала Корейской войны. Только вмешательство Китая затянуло эту войну. Я бы предположил, что теперь США могут свободно превентивно атаковать КНДР, потому что Китай больше им не собирается помогать», — размышляет ThisMessageViolatesCommunityStandards.

«Зная Байдена и его военный опыт, он оставит самолеты и пилотов в КНДР или где придется после завершения учений», — предупреждает socalbuckeye.

«Низкие цены и никаких войн — с Трампом… Вечная инфляция и война — с Байденом» — отмечает newfantasyland.

«Что будет являться быстрым и силовым ответом? Об этом говорят уже несколько десятилетий, а в ответ обычно ничего, или в лучшем случае очередные санкции, которые не повредят даже в случае их применения. Когда Трамп ушел с последнего предполагаемого саммита, это поставило Кима в затруднительное положение. Но потом Ким, как и все мировые лидеры, увидел слабость Байдена в Афганистане. Китай будет продолжать поддерживать Кима, как и другие страны-изгои. Им нравится, что маленькая страна противостоит Западу в целом и США в частности. Давайте, эксперты по иностранным делам Байдена, разгребите теперь это!» — восклицает mistmn.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пора уже выводить Маверика с пенсии!» — шутит enterusernamehere.

«Северная Корея угрожает провести первое ядерное испытание с 2017 года. А теперь, когда президентом стал Картофельный Мозг, угрозы будут исполнены», — уверен jakelakota.

«На эти испытания уходят миллионы галлонов очень дорогого авиационного топлива. Думаю, либералов это не волнует в данном вопросе. Но если следовать их повестке, то нам стоит летать на самолетах, которые работают на солнечных батареях», — комментирует oldschoolmarine391.

»…, а левые и их марионетки в СМИ все пугали нас, что это Трамп начнет войны», — вспоминает scott386asgr.

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