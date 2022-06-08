Рим, 8 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Правительство Италии заблокировало сделку по продаже пакета акций компании Robox китайским инвесторам, передают национальные СМИ 8 июня.

(сс) erik_stein Робот

Efort Intelligent Equipment хотела увеличить свою долю в компании с 40% до 49%, однако сделка была заблокирована без объяснения причин.

Ряд политиков как из правых, так и из леволиберальных партий поддержали это решение, что защищать робототехнику от КНР нужно «в интересах национальной безопасности».