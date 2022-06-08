Сыктывкар, 8 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погибли двое уроженцев Коми — Аркадий Лукъянов и Никита Карамнов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Аркадий Андреевич и Никита Александрович навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиг бессмертен, а мужество и отвага — пример настоящего патриотизма и любви к Отчизне. Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память героям!», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Коми собираются установить памятник погибшим на Украине бойцам.