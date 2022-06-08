София, , 21:49 — REGNUM Пограничная полиция Болгарии задержала в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе в общей сложности 418 тонн нелицензионных продуктов, перевозившихся из Турции на территорию Евросоюза. Об этом 8 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальной информации, указанные товары не имели необходимых документов для реализации в Болгарии и других европейских странах. Среди нелегальной продукции — огурцы, помидоры, кабачки, фасоль, и оливковое или подсолнечное масло.

Задержание проводилось в рамках болгарской правительственной программы по предотвращению ввоза в Болгарию продуктов питания, не прошедших дополнительную сертификацию.

Напомним, ранее Совет министров Болгарии принял решение об ужесточении санитарных норм для импорта овощей и фруктов.

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