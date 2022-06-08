Москва, 8 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Украинские силовики и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят в городе Сумы провокацию с применениям отравляющих химических веществ, сообщил 8 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Провокация начнётся с артиллерийского удара ВСУ по приграничной территории России из населенных пунктов Сумской области.

«В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов», по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области.

После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения», — рассказал Мизинцев.

«Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», — добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.