Донецк, , 21:42 — REGNUM В рамках усиления интеграционных процессов руководство ДНР решило внести изменения в структуру правительства, заявил 8 июня глава республики Денис Пушилин, передаёт «Россия 24».

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Комментируя решение сменить состав правительства, глава ДНР пояснил, что у республики есть «острая необходимость», хотя продолжается спецоперация и атаки ВСУ на республику, «думать даже не на один, а на два шага вперёд».

Денис Пушилин «Перед руководством республики много задач. Есть понимание, как необходимо дальше выстраивать конфигурацию, связанную непосредственно с рядом направлений».

Одно из важнейших направлений — это восстановление инфраструктуры республики. Причём ряд направлений, в том числе касающихся выстраивания логистики и обеспечения трудовыми ресурсами, нужно заниматься оперативно и отдельно.

Глава ДНР пояснил, что в будущем правительстве один из заместителей председателя — новый человек, который будет дополнительно введён в правительство — будет заниматься инфраструктурными изменениями и «восстановительными процедурами».

Кроме того, есть задача — развитие госсектора, причём это нужно сделать отдельным направлением, которое возглавит Александр Ананченко, отправленный в отставку с поста главы правительства.

Денис Пушилин «И, конечно, интеграционные процессы, которые должны сейчас усиливаться. И, конечно, мы должны понимать, какие шаги будут предприняты в дальнейшем».

Для этого и необходима реорганизация правительства.

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