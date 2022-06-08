Донецк, 8 июня 2022, 21:42 — REGNUM В рамках усиления интеграционных процессов руководство ДНР решило внести изменения в структуру правительства, заявил 8 июня глава республики Денис Пушилин, передаёт «Россия 24».
Комментируя решение сменить состав правительства, глава ДНР пояснил, что у республики есть «острая необходимость», хотя продолжается спецоперация и атаки ВСУ на республику, «думать даже не на один, а на два шага вперёд».
Одно из важнейших направлений — это восстановление инфраструктуры республики. Причём ряд направлений, в том числе касающихся выстраивания логистики и обеспечения трудовыми ресурсами, нужно заниматься оперативно и отдельно.
Глава ДНР пояснил, что в будущем правительстве один из заместителей председателя — новый человек, который будет дополнительно введён в правительство — будет заниматься инфраструктурными изменениями и «восстановительными процедурами».
Кроме того, есть задача — развитие госсектора, причём это нужно сделать отдельным направлением, которое возглавит Александр Ананченко, отправленный в отставку с поста главы правительства.
Для этого и необходима реорганизация правительства.
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