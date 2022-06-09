Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM Netflix планирует выпустить анимационный сериал по вселенной «Охотников за привидениями». Об этом сообщило издание Variety 8 июня.

Охотники за привидениями [Цитата из х∕ф «Охотники за привидениями». Реж. Айван Райтман. 1984. США

Должности продюсеров предстоящего проекта займут Джейсон Райтман и Джил Кенан, которые ранее работали над картиной «Охотники за привидениями: Наследники». Дата выхода сериала пока держится в секрете.

Отметим, ранее «Охотники за привидениями» уже дважды получали анимационную версию. Премьера первого подобного мультсериала состоялась в 1984 году.

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