Рим, 8 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. «Блокируя» экспорт зерна, Россия «держит в заложниках» и «приговаривает к смерти» миллионы «детей, мужчин и женщин по всему миру», заявил 8 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Россия «использует продовольствие в качестве оружия», это «становится дополнением других ее преступлений и зверств, которые все мы наблюдали на Украине», сказал министр.

Российское и украинское зерно — это 30% мирового рынка, а более 50 стран мира зависят от этих поставок не менее чем на 30%, добавил Ди Майо.