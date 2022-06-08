Ижевск, , 21:27 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 26-летнего жителя Ижевска по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ремонт дороги Kaluga-gov.ru

Установлено, что в июне–августе 2020 года подсудимый, который является индивидуальным предпринимателем, выступал подрядчиком по госконтракту на ремонт дорог в поселке Кез. Обманом он добился от администрации Кезского района подписания актов приемки выполненных работ, которые не соответствовали ранее согласованной сметной документации.

В результате данных действий бюджету Удмуртии был причинен ущерб в размере 5 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, по иску минтранса республики с него взыскан причиненный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай было похищено около 4,2 млн рублей бюджетных средств, направленных на ремонт дороги. Хищение совершили в 2018–2019 годы должностные лица управления ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска. Используя служебные полномочия, они сфальсифицировали документы о выполнении подрядчиком работ по обслуживанию дорог.

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