Полиция Берлина раскрыла полный список пострадавших от наезда
Берлин, 8 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В результате наезда на группу пешеходов в Берлине погибла учительница, травмы получили 14 школьников, сообщает 8 июня столичная полиция.
(сс) nick_photoarchive
Автомобильное движение в Берлине
Напомним, трагедия произошла утром 8 июня на на улице Ранкештрассе в Берлине.
«По последним данным, пострадали 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — указано в заявлении берлинской полиции.
По утверждению местных СМИ, полицейские нашли доказательства умышленного преступления водителя протаранившей пешеходов автомашины.
Полиция избегает официальных заявлений по этому вопросу.