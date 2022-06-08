Берлин, 8 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В результате наезда на группу пешеходов в Берлине погибла учительница, травмы получили 14 школьников, сообщает 8 июня столичная полиция.

(сс) nick_photoarchive Автомобильное движение в Берлине

Напомним, трагедия произошла утром 8 июня на на улице Ранкештрассе в Берлине.

«По последним данным, пострадали 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — указано в заявлении берлинской полиции.

По утверждению местных СМИ, полицейские нашли доказательства умышленного преступления водителя протаранившей пешеходов автомашины.

Полиция избегает официальных заявлений по этому вопросу.