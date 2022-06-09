Москва, 9 июня, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Известная актриса Ольга Волкова, являющаяся бывшей свекровью Чулпан Хаматовой, рассказала, для чего та покинула Россию. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 8 июня.

Кадр из интервью для «А поговорить?» Чулпан Хаматова

«Я просто не понимаю, почему, когда страна в таком состоянии, когда мы трудно живем, мы должны говорить о Чулпан Хаматовой? Разрушаются театры, не найти работы. У нас очень много проблем. Она там работает, играет спектакли, ездит с концертами. А что случилось, то случилось», — заявила актриса. Волкова также призналась, что практически не виделась с Хаматовой, когда та ещё жила в Москве.

Напомним, в конце марта 2022 года ИА REGNUM сообщило, что Чулпан Хаматова покинула территорию России. В настоящий момент актриса находится в Латвии, где готовится к участию в местных театральных постановках.