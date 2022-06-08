Рим, 8 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Суд итальянского региона Лацио (Рим) отклонил иск об отмене масочного режима во время сдачи выпускных экзаменов в 2022 году.

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Ряд политиков и общественных организаций призывали «разрешить школьникам дышать» с учетом нормализовавшейся эпидемиологической обстановки.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.