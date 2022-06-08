Кардифф, Великобритания, , 21:14 — REGNUM Сегодня, 8 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» сборная Уэльса по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА примет сборную Нидерландов. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Матейс де Лигт Ajax.nl

Стартовые составы команд:

Уэльс: Даниэль Уорд, Бэн Дэвис, Крис Мефам, Джо Родон, Коннор Робертс, Дилан Левитт, Харри Уилсон, Джо Моррелл, Рис Норрингтон-Дэвис, Бреннан Джонсон, Даниэль Джеймс.

Нидерланды: Марк Флеккен, Юрриен Тимбер, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Коди Гакпо, Ноа Ланг, Ханс Хатебур, Тайрелл Маласия, Йерди Схаутен, Тейн Копмейнерс, Ваут Вегорст.

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Гленном Нибергом. В последний раз сборные Нидерландов и Уэльса играли между собой 13 ноября 2015 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился минимальной победой сборной Нидерландов со счетом 3:2.