Москва, 8 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 8 июня, после двух дней снижения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,40 рубля, что на 1 рубль 64 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро опустился на 2 рубля 1 копейку и составил 63,59 рубля.