8 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Внешнеполитическая ситуация заставляет региональные власти и российский бизнес всё больше ориентироваться на инвесторов из стран ближнего зарубежья, а чаще всего и вовсе на внутренние инвестиции.

Арсен Шаяхметов, , 21:24 — REGNUM На следующей неделе в Северной столице откроется очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Помимо ключевых вопросов внешнеэкономического сотрудничества и глобальной экономической повестки форум выступает как площадка для презентации российских регионов, многие из которых увозят из Санкт-Петербурга крупные инвестиционные соглашения. Однако опыт последних лет показал, что субъекты пытаются и сами проводить экономические форумы, в том числе международного масштаба. Такие мероприятия, как Казанский форум «Россия — Исламский мир», инвестиционный сабантуй «Зауралье» в Башкирии и другие, привлекают всё большее внимание власти и бизнеса. Эксперты отмечают, что проведение региональных экономических мероприятий становится тенденцией.

Рембрандт. Синдики

Иностранные компании диктуют свои условия российскому бизнесу?

Практика, используемая российскими субъектами, предполагает проведение крупных международных форумов накануне ПМЭФ. Первым из таких мероприятий 20−22 апреля должен был состояться Ялтинский международный экономический форум, но он был перенесён на конец этого года «из-за нестабильной международной ситуации». Первый Ялтинский форум состоялся ещё в 2015 году и ежегодно проходил в апреле. Однако в 2020 и в 2021 годах организаторы столкнулись с проблемами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, и мероприятия были отменены. Между тем на последнем из состоявшихся форумов, в 2019 году, присутствовали 4,5 тыс. участников из почти ста стран мира, что сделало его заметным событиям в экономической жизни страны.

Не менее заметным событием в последние годы становится международный экономический саммит «Россия — Исламский мир», ежегодно проходящий в Казани. В этом году форум проходил с 19 по 21 мая. Участниками различных мероприятий и конференций, проводимых в рамках саммита, стали в том числе представители 50 российских и зарубежных торгово-промышленных палат. Всего на площадке саммита было подписано 30 соглашений. Одним из ключевых событий форума можно назвать подписание соглашений, которые направлены на развитие сотрудничества в сфере внешней торговли, транспорта и логистики, в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг».

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» Официальный сайт президента Республики Татарстан

Последним из крупных событий накануне ПМЭФ стало проведение инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022». В отличие от татарских коллег, власти Башкирии проводят его на периферии — в городе Сибай, стараясь привлечь внимание к развитию именно этих территорий. В этом году на форум, проходивший 2−4 июня, собрались более тысячи человек из одиннадцати стран мира. Соорганизатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив. В ходе мероприятия удалось заключить восемь инвестиционных соглашений на сумму 7,13 млрд рублей, а также 19 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Правительство республики ожидает, что общий объем инвестиций в экономику Башкирии в последующем составит порядка 107 млрд рублей.

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» Правительство Республики Башкортостан

Экономист Сергей Храпач отмечает, что для реализации целей проведения инвестиционных форумов необходимо создание условий для инвесторов на уровне федеральных органов исполнительной власти, организация управленческих взаимодействий с органами власти субъектов РФ, корректировка нормативных правовых актов.

Сергей Храпач «Реализовать такой комплекс задач по силам в рамках крупных федеральных инвестиционных форумов, на региональных же форумах задачи формулируются менее глобальные, прикладные к конкретным регионам. С учетом имеющихся вызовов нашей экономики радикально и эффективно организовывать диалог и взаимодействие между бизнесом и властью на региональных форумах не всегда возможно. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики отчасти формируется на уровне субъектов РФ».

По мнению директора ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, в России ранее почти не использовался эффективно и на полную мощь такой важный инструмент, как межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество.

«Да, безусловно, есть территории (Дальний Восток, часть Арктических территорий), куда и ранее заходил стратегический инвестор. Но ведь в нашей стране есть и другие территории, потенциал которых пока ещё не до конца изучен именно для внутреннего инвестора. Плюс у нас уже восемь лет Крым, куда бизнес боялся заходить из-за санкций. А что такое Крым? Житница. Просто это нам не нужно было. Ставшая легендой уже фраза Валентины Матвиенко про гвозди — яркая тому иллюстрация.

Екатерина Колесникова Полагаю, что в ближайшее время суммарно участие внешних инвесторов в российских проектах будет неизбежно снижаться. Как бы мы ни хотели тешить себя иллюзиями о небывалом интересе «братских» стран к нам, не стоит забывать о том, что это всегда несёт за собой существенные геополитические риски. Иностранные же компании тоже не работают «на дурачка», и понимая в каких условиях сейчас приходится работать российскому бизнесу, будут диктовать свои условия. Поэтому нашим регионам как никогда сейчас важно перетряхнуть все свои знания, ресурсы, инструменты, мозги, в конце концов, и энергично перестраиваться на работу с внутренними партнёрами. Инвестиционные форумы — один из лучших способов посмотреть друг другу в глаза и найти способы решения наболевших и оголившихся внезапно проблем».

Экономический форум — «пятёрка» в аттестат губернатора

Помимо названных выше трёх форумов осенью во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, традиционно проходящий в начале сентября. Мероприятию отводится особое место в системе выстраивания экономического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и привлечению инвестиций на российский Дальний Восток. Но в любом случае пока крупные экономические форумы за пределами российских столиц — удел экономически стабильных субъектов (Татария, Башкирия), либо субъектов, имеющих особое политическое значение (Крым, Приморье). Очевидно, что проведение подобных форумов имеет существенное значение для руководителей этих субъектов, укрепляет их позиции как внутри региона, так и на федеральном уровне. Тем не менее активное участие в международных форумах выгодно и тем субъектам, которые участвуют в них в качестве гостей и имеют возможность привлекать инвесторов для реализации региональных проектов.

В числе таких субъектов Сергей Храпач отмечает, например, Калужскую область.

Сергей Храпач «Проведение любого обсуждения региональных проблем с привлечением экспертов и инвесторов всегда позитивно для региональной власти, особенно если его результатом является увеличение налоговых поступлений, увеличение количества рабочих мест в регионе. Рейтинг губернаторов формируется в том числе с учетом реализации в их регионах инвестиционных проектов, быстрая и эффективная процедура реализации таких проектов в целом влияют на инвестиционную привлекательность региона».

Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754

С тем, что любой внутренний инвестиционный форум для России сейчас очень полезен, согласна Екатерина Колесникова.

Екатерина Колесникова «Наша политика «окукливания» диктует жёсткие условия продолжения жизни и выживаемости для регионов. И, конечно же, любой губернатор, который будет организатором подобного мероприятия, должен в первую очередь ставить для своей территории амбициозные задачи. Чем больше денег он притянет в свой регион, тем больше «пятёрок» в аттестат он получит по итогам».

Привлечение инвестиций остаётся одной из основных задач региональной власти, и использование формата международных форумов позволяет не только улучшить имидж, но и ознакомить инвесторов с имеющимся у региона потенциалом. Вот только внешнеполитическая ситуация заставляет всё больше ориентироваться на инвесторов из стран ближнего зарубежья, а чаще всего и вовсе на внутренние инвестиции.