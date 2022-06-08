Тегеран, , 21:09 — REGNUM Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность Тегерана способствовать дипломатическому решению кризиса на Украине.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 8 июня сообщает пресс-служба президента Ирана.

«Иран готов использовать свои возможности, чтобы помочь решению задач военного противостояния дипломатическим путём», — цитирует пресс-служба слова Раиси.

При этом он также отметил, что «надеется на скорейшее прекращение конфликта на Украине».

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