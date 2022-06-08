Бухарест, , 21:09 — REGNUM Суд столицы Румынии приговорил 71-летнего местного жителя к выплате штрафа в размере 10 тыс. леев ($2 тыс.) за систематическое нарушение правил выноса мусора из своей квартиры в элитном городском районе. Об этом 8 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик (фрагмент). 1917—18

Согласно официальной информации, судьи посчитали убедительными утверждения стороны обвинения о том, что указанный гражданин «своими действиями причинял ущерб экологии района».

Вина подсудимого состояла в том, что в течение нескольких месяцев он регулярно оставлял на тротуаре одного из бухарестских проспектов пакеты с бытовыми отходами, содержащими ртуть и свинец.

Как утверждают эксперты, это первый случай в румынской юриспруденции, когда за относительно незначительное правонарушение выписано серьезное взыскание.