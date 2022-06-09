Москва, , 03:02 — REGNUM Известный певец ВладиМир (Владимир Киселёв-младший), являющийся родным сыном владельца холдинга «Русская медиагруппа» Владимира Киселёва, сыграл свадьбу. Об этом сообщил портал StarHit 8 июня.

Певец ВладиМир Кадр из клипа на песню «Весёлая История»

Как сообщил источник, торжество проходило в подмосковном клубе Agalarov Estate, среди гостей были Ирина Винер, Люся Чеботина, Мот (Матвей Мельников) и многие другие знаменитости. Избранницей музыканта стала 22-летняя студентка МГИМО по имени Екатерина.

Напомним, ВладиМир начал музыкальную деятельность в 2013 году, исполнив песню «Маленький кораблик» на концерте группы «Земляне». Позднее записал ряд успешных композиций, включая «Письмо президенту» и «Голливуд».

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