Горловка, ДНР, 8 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Горловский район ДНР вечером 8 июня обстреляли из артиллерии и миномётов украинские боевики, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 16:00 мск со стороны населённого пункта Новгородское ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский, применив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 16:25 мск украинские боевики обстреляли Калининский район города Горловка, выпустив со стороны населённого пункта Новолуганское четыре мины калибра 82 мм.

В 17:20 мск под обстрел попал Никитовский район Горловки: со стороны населённого пункта Ленинское ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм.

В 19:30 мск под обстрел ВСУ попал посёлок Пантелеймоновка: боевики со стороны Новгородского обстреляли его восемью снарядами калибра 122 мм.