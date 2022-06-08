Вашингтон, 8 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Полиция США арестовала вооруженного мужчину возле дома верховного судьи Бретта Кавано в Вашингтоне, где в последние недели прошло несколько акций протеста сторонников права на аборт, сообщает 8 июня Reuters.

Оружие США

Мужчина был доставлен в полицейский участок, после чего дело было передано в ФБР. При этом личность подозреваемого пока не установлена. Также не сообщается, какое именно при нем было оружие.

Ранее сотни демонстрантов, выступающих против запрета абортов, собрались у здания Верховного суда США после утечки судебных документов, в которых говорилось об отмене прецедента по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое обеспечило конституционное право на прерывание беременности. Участники акции заявили, что запрет на аборты нарушает права женщин.

Согласно документам, которые ранее опубликовало издание Politico, судья Самуэль Алито написал, что решение по делу полувековой давности должно быть отменено. Предполагается, что в случае его отмены вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.