Лидс, Великобритания, , 20:53 — REGNUM Как сообщает пресс-служба «Лидс Юнайтед», клуб выкупил 24-летнего флангового атакующего защитника австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и сборной Дании Расмуса Кристенсена. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Расмус Кристенсен перешел в «Ред Булл Зальцбург» 19 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 5 миллионов евро. Контракт Кристенсена с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Расмус Кристенсен принял участие в 29-ти турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также датчанин получил одну желтую карточку.