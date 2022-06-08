Ньюкасл, Великобритания, , 20:48 — REGNUM 8 июня пресс-служба «Ньюкасла» объявила о выкупе контракта 26-летнего английского центрального защитника «Астон Виллы» из Бирмингема Мэтта Таргетта. Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

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В прошедшем сезоне Мэтт Таргетт, выступая за «Ньюкасл» на правах аренды, принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Мэтт Таргетт выступал за «Астон Виллу» с 1 июля 2019 года после перехода из «Саутгемптона» за 15,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость английского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.