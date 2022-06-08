Лондон, 8 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $124 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 8 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 20:05 мск на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе выросла на 3% и достигла $124,18 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в начале марта текущего года.

Тем временем стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 2,9% — до $122,92 за баррель.