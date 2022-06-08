Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Власти США сняли запрет на групповые и образовательные поездки на Кубу в рамках ослабления санкций в отношении Гаваны, сообщила 8 июня министерство финансов Соединённых Штатов.

Куба Michael Nielsen

Администрация президента США Джо Байдена еще в мае объявила о планах отменить часть санкций против Кубы, чтобы поддержать жителей островного государства.

Теперь могут быть возобновлены групповые образовательные поездки из США на Кубу, поездки для участия или организации профессиональных встреч и конференций, а также разрешены денежные переводы между родственниками, не превышающие одной тысячи долларов, говорится в заявлении минфина США.

Напомним, ранее Джо Байден отменил ограничения на авиасообщение с Кубой, введенные экс-президентом Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кубы отказалось посещать саммит Америк, который провоходит Лос-Анджелесе.

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