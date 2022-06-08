Донецк, , 20:44 — REGNUM Кандидатура Виталия Хоценко на должность главы правительства ДНР одобрена депутатами республики, сообщает 8 июня пресс-служба Народного совета республики.

Парламент ДНР Smdnr.ru

Назначение Хоценко на должность председателя правительства ДНР согласовано сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания весенней сессии парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики во главе с Александром Ананченко.

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