Народный совет ДНР одобрил назначение Хоценко главой правительства
Донецк, 8 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Кандидатура Виталия Хоценко на должность главы правительства ДНР одобрена депутатами республики, сообщает 8 июня пресс-служба Народного совета республики.
Smdnr.ru
Парламент ДНР
Назначение Хоценко на должность председателя правительства ДНР согласовано сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания весенней сессии парламента республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики во главе с Александром Ананченко.