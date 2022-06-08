Краснотурьинск, Свердловская область, 8 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Город Краснотурьинск Свердловской области получит трамвай взамен ранее сгоревшего. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Donland.ru Трамвай

Один из вагонов туда передадут власти Екатеринбурга. Но это произойдёт после того, как столице Урала передадут по лизингу новые трамваи.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвайный вагон сгорел в Краснотурьинске в ночь с 21 на 22 марта. В этот момент он направлялся в депо.