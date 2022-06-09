Москва, , 03:01 — REGNUM Известный актёр Сергей Пускепалис высказался в адрес артистов, негативно высказавшихся в отношении военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online» 8 июня.

Сергей Пускепалис

«Я бы посоветовал им изучить вопрос, прежде чем высказываться. Тема спецоперации еще недостаточно исследована, и иногда наши ребята, подверженные эмоциональному восприятию мира, видят лишь первый слой», — заявил актёр. Помимо этого, Пускепалис порекомендовал востребованным в России артистам ответственно подходить к выбору своей позиции и публичным высказываниям.

Ранее Сергей Пускепалис рассказал, что поддерживает решение о проведении спецоперации. По мнению актёра, она стала «крайней необходимостью» в борьбе с «мерзавцами всего мира».

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