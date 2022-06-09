Тбилиси, 9 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Назначен новый представитель Европейского союза в Грузии, сообщает 8 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель назначил гражданина Польши Павла Герциньского.

Герциньски в настоящее время возглавляет Управление общей политики безопасности и обороны и реагирования на кризисы внешнеполитической службы ЕС. До этого он занимал пост посла Польши в Комитете по политике и безопасности.

Напомним, что с сентября 2018 года пост представителя ЕС в Грузии занимал Карл Харцель.