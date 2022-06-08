Бухарест, , 20:32 — REGNUM Апелляционный суд столицы Болгарии в очередной раз перенес рассмотрение дела на родину экс-министра туризма Румынии Елены Удря, которую Бухарест обвинил в коррупции и присвоении государственных средств. Об этом 8 июня сообщает софийская газета «24 часа».

В суде Acdixon

Согласно официальной информации, «служители Фемиды» приняли во внимание новую тактику адвокатов обвиняемой, потребовавших привлечь к процессу ряд бывших высокопоставленных румынских чиновников.

По состоянию на 8 июня, следователи допросили по этому делу лишь известную румынскую правозащитницу Ингрит Мокану, подтвердившую опасности для жизни Удри в случае возвращения подсудимой в Бухарест.

Судебный процесс продолжается. Новое заседание назначено в Софии на 10 июня.

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службе Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.

А накануне этого события Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.

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