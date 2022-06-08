Чебаркуль, Челябинская область, 8 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Чебаркульском районе Челябинской области с комбайнов похитили аккумуляторы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Всего их сняли с восьми единиц техники. Размер ущерба превысил 65 тыс. рублей. Под подозрение попали ранее судимые 17-летний и 22-летний граждане. Их задержали.

Похищенное эти лица продали, а деньги потратили. Теперь их ждёт очередная судимость.