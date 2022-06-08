Донецк, 8 июня 2022, 20:28 — REGNUM Указ об отставке правительства ДНР во главе с Александром Ананченко подписал 8 июня глава республики Денис Пушилин. Текст опубликован на сайте главы ДНР.
В документе сказано:
«Освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства ДНР. Объявить об отставке правительства ДНР. Поручить правительству ДНР исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства ДНР».
Указ вступил в силу 8 июня.
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