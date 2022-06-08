Тюмень, 8 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом за присвоение и растрату 3,2 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Crazykarting.ru Растрата

По версии следствия, в 2017–2020 годах обвиняемый, занимая должность директора МУП «Паритет», исполнял за счёт средств предприятия оплачивал проведение корпоративных праздников, а также заключал фиктивные договоры аренды принадлежащей ему техники. К примеру, заключил незаконный договор аренды по завышенной цене собственного фронтального погрузчика муниципальным предприятием. Таким образом он присвоил и растратил 3,2 млн рублей муниципального предприятия.

Кроме того, с целью легализации части похищенных денежных средств в сумме 1,4 млн рублей обвиняемый совершил фиктивные сделки по расчётным счетам подконтрольных ему организаций.

Экс-директор «Паритета» обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация преступных доходов»). В ходе расследования на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.