Тбилиси, 9 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимости укрепления сотрудничества ЕС со своими «восточными партнёрами», сообщает 8 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

«ЕС продолжает решительно поддерживать Украину для победе в этой войне. В контексте незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины «Стратегический компас» чётко подчёркивает наше намерение укреплять наше сотрудничество в области безопасности и обороны с нашими восточными партнерами. Поддержка Украины, Грузии, Молдавии и стран Закавказья сейчас важна, как никогда прежде. Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров и укреплять наши связи с ними», — сказал Боррель.

Напомним, что в марте 2022 года ЕС впервые принял общую оборонную концепцию под названием «Стратегический компас», направленную на конфронтацию с Россией.