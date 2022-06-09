Москва, , 02:59 — REGNUM Телеканал ТНТ запустил съёмочный процесс второго сезона сериала «Иванько». Об этом сообщил портал «Культуромания» 8 июня.

Валентина Мазунина в сериале «Иванько» Кадр из трейлера

В новом сезоне к своим ролям вернутся Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная. Отмечается, что в продолжении сериала также появятся три новых героя, однако подробности пока что не раскрываются.

Напомним, премьера первого сезона «Иванько» состоялась 2 ноября 2020 года. Релиз продолжения намечен на вторую половину 2022 года.

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