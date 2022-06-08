Москва, 9 июня, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Телеканал ТНТ запустил съёмочный процесс второго сезона сериала «Иванько». Об этом сообщил портал «Культуромания» 8 июня.

Кадр из трейлера Валентина Мазунина в сериале «Иванько»

В новом сезоне к своим ролям вернутся Валентина Мазунина, Лина Миримская и Виктория Заболотная. Отмечается, что в продолжении сериала также появятся три новых героя, однако подробности пока что не раскрываются.

Напомним, премьера первого сезона «Иванько» состоялась 2 ноября 2020 года. Релиз продолжения намечен на вторую половину 2022 года.