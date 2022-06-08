США пытаются переманить Латинскую Америку на фоне укрепления Китая
Вашингтон, 8 июня, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в рамках саммита Америк представил новый проект экономического партнерства с латиноамериканскими странами, сообщает 8 июня Reuters.
Издание отмечает, что партнерство отвечает планам США по противостоянию растущему влиянию Китая. Вашингтон предлагает соседним странам альтернативу, включая увеличение инвестиций, укрепление логистики и развитие уже существующих торговых сделок.
Вместе с тем, по словам источников агентства в Белом доме, проект «Американское партнерство для экономического процветания» не включает тарифных льгот и отдает предпочтение «партнерам-единомышленникам», которые уже укрепили торговые соглашения с США. Ожидается, что переговоры, посвященные данному проекту, начнутся осенью.