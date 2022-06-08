Вашингтон, 8 июня, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в рамках саммита Америк представил новый проект экономического партнерства с латиноамериканскими странами, сообщает 8 июня Reuters.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Издание отмечает, что партнерство отвечает планам США по противостоянию растущему влиянию Китая. Вашингтон предлагает соседним странам альтернативу, включая увеличение инвестиций, укрепление логистики и развитие уже существующих торговых сделок.

Вместе с тем, по словам источников агентства в Белом доме, проект «Американское партнерство для экономического процветания» не включает тарифных льгот и отдает предпочтение «партнерам-единомышленникам», которые уже укрепили торговые соглашения с США. Ожидается, что переговоры, посвященные данному проекту, начнутся осенью.